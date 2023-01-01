منصور يؤكد أهمية اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين لدعم عملية السلام

رام الله / سما /

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال لقائه مسؤولين في جمهورية سلوفينيا، أهمية الاعتراف بدولة فلسطين لدعم عملية السلام وتجسيد حل الدولتين.

وقال منصور خلال زيارة رسمية للجمهورية، ضمت وفدا من السفراء في نيويورك، للقاء مسؤولين كبار في سلوفينيا، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أن هناك تفهما من قبل الحكومة السلوفينية الجديدة لهذه القضية، مضيفا أنه تم الاتفاق على التواصل بين الجانبين وعلى كافة المستويات في قضايا عديدة.

يشار إلى أن سلوفينيا كانت ضمن الدول الأوروبية التي صوتت في اللجنة الرابعة والجمعية العامة على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية عن احتلال طال أمده، والآثار القانونية المترتبة على ذلك، كما أنها من أوائل الدول التي وقعت على البيان الرافض لفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني وقيادته ومنظمات مجتمعه المدني.