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18 شهيداً برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ بداية 2023

السبت 21 يناير 2023 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
18 شهيداً برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ بداية 2023



الضفة المحتلة / سما /

ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، لتصل إلى 18 شهيدا ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري هي 18 شهيدا، بينهم 3 أطفال. وأكدت أنه بارتقاء الشهيد الشاب طارق عودة معالي (42 عامًا)، اليوم، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى ثمانية عشر، بينهم ثلاثة أطفال.

يذكر أنه خلال العام الماضي، 2022، وصل عدد الشهداء إلى 230 شهيدًا، بينهم 59 طفلًا و16 امرأة وفتاة، من ضمنهم 170 فلسطينيًا ارتقوا بالضفة، و54 في قطاع غزة، بالإضافة لـ 6 شهداء ببلدات الداخل المحتل.

#الاحتلال #شهداء #الضفة الغربية

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