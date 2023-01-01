الخارجية المصرية ترد على نصر الله.. "يستدعي بطولات زائفة"

هاجمت وزارة الخارجية المصرية، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بعد تحدثه عن الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر.



وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن تصريحات نصر الله "عبثية"، مضيفة أن "تصريحاته تحاول استدعاء بطولات زائفة".



ويأتي رد القاهرة على نصر الله، بعد تطرق الأخير للوضع الاقتصادي المتأزم الذي تشهده مصر، في إطار حديثه عن أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والتبعية بالمواقف السياسية للولايات المتحدة، ليست سبيلا للنهوض بالدول، والتغلب على الأزمات، بحسب الأمين العام لحزب الله.



وقال نصر الله في خطاب قبل يومين: "أدعوكم، وعلى كل حال بعض الحاضرين أجروا دراسات، وكتبوا ‏مقالات جميلة، أدعوكم إلى مراقبة موضوع مصر والأردن، لكن مصر على وجه ‏الخصوص التي هي أول دولة أقامت سلاما مع العدو الإسرائيلي، وعملت كامب ديفيد وملتزمة ‏بالمعاهدة التزاما دقيقا".



وتابع: "حسنا مع الأمريكان إلى ما شاء الله، أفضل العلاقات مع ‏السعودية، أفضل العلاقات مع دول الخليج، حسنا، وتسير مع صندوق النقد الدولي، أين أصبحت مصر؟ ما هو وضع مصر الآن؟".



وتساءل: "هل لبنان أهم لأمريكا من مصر؟ هل ‏لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم ‏للخليج من مصر؟ ما الذي ينقص دول الخليج أن تأتي بـ 100 مليار، 200 مليار، ‏‏300 مليار - يحسبوا حالهم عم يلعبوا كرة قدم – وتستنهض توجد دولة عربية على حافة ‏الانهيار".



وأردف: "الآن ومن سوء حظنا أنه في مصر رغم وجود لاعبين كبار ومهمين ‏ومحترمين ودوليين، لكن ليس لدينا لا رونالدو ولا عندنا ميسي، حسنا هذا نموذج ‏ولا يوجد داع لنشرح فيه أكثر".



وكان نصر الله يتحدث في خطابه عن ضرورة إيجاد رئيس جديد للجمهورية غير تابع بالمواقف للولايات المتحدة.



ولا يزال لبنان عاجزا منذ نهاية العام الماضي عن إيجاد رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون، بعد تعثر النواب على التصويت بالإجماع لأحد المرشحين.