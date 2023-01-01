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عقوبات أمريكية ضد "فاغنر" الروسية إثر مشاركتها في غزو أوكرانيا

السبت 21 يناير 2023 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات أمريكية ضد "فاغنر" الروسية إثر مشاركتها في غزو أوكرانيا



وكالات / سما /

تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية الأسبوع المقبل على مجموعة  مرتزقة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، التي يقول عنها مسؤولون أمريكيون إنها تساعد الجيش الروسي في حرب أوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن وزارة الخزانة الأمريكية ستصنف فاغنر منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود.

وأضاف للصحفين في إفادة بالبيت الأبيض: "وفقا لهذا التصنيف، سنفرض أيضا عقوبات إضافية الأسبوع المقبل على فاغنر وشبكة الدعم لها على مستوى عدة قارات. هذه الإجراءات إقرار بالتهديد الدولي الذي تشكله فاغنر، بما في ذلك نموذج النشاط الإجرامي الخطير الذي تمضي فيه".

ويترتب على إعلان فاغنر منظمة إجرامية عابرة للحدود، بموجب قرار تنفيذي أمريكي، تجميد أي أصول للمجموعة في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من تقديم أي أموال أو بضائع أو خدمات لها.

وقال كيربي: "بهذه الإجراءات، وبمزيد من الإجراءات القادمة، رسالتنا إلى أي شركة تفكر في تقديم الدعم لـ فاغنر أن الأخيرة منظمة إجرامية ترتكب فظائع على نطاق واسع وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسنعمل بلا هوادة على تحديد من يساعدون فاغنر وتعطيلهم وكشفهم واستهدافهم".

#فاغنر #أوكرانيا #روسيا #امريكا

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