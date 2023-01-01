صحيفة عبرية: "بن غفير" سيطالب نتنياهو خصم اموال جديدة من السلطة

القدس المحتلة / سما /

اعلن وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، أنه سيُطالب في اجتماع مجلس الوزراء المُقبل تشديد إجراءات خصم الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح اليوم السبت، إن مُطالبة "بن غفير" تأتي في محاولة الضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف تمويل منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية.

وأضافت، "هذه خطوة مُهمة على خلفية قرار وزير المالية سموتريتش، الأسبوع الماضي، خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب"". حسب وصفها

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن بن غفير يُريد زيادة حجم الأموال التي يتم خصمها حاليا، مضيفة، "باعتقاد الكثيرين في أوساط اليمين، فإنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، فستضطر إلى تقليص الأموال التي تحولها إلى "الإرهابيين" وعائلاتهم". وفق قولها