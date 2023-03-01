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بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

السبت 21 يناير 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد 22 يناير 2023.

وأشارت الهيئة، إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (3/2023)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (3/2023).

وأكدت على ضرورة لتزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، منوهة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، و ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين (3/2023): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (3/2023): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

#معبر رفح #آلية السفر

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