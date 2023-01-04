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مرور غزة تعلن إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

السبت 21 يناير 2023 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرور غزة تعلن إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، السبت، إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (14 - 20 يناير 2023).

وقالت إدارة المرور والنجدة إن 61 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي نتج عنها وفاة واحدة، و35 إصابة مختلفة.

وفي تفصيل الإصابات، أوضحت إدارة المرور والنجدة أن من بين الإصابات إصابتين اثنتين بحالة خطيرة، و15 إصابة متوسطة، فيما أصيب 18 مواطنًا بإصابات طفيفة.

وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 67 مركبة، بينها دراجتان ناريتان، جراء تلك الحوادث.

#مرور غزة #حوادث سير

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