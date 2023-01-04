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حاخام إسرائيل: اللحوم المزروعة من خلايا البقر "كوشر"

السبت 21 يناير 2023 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاخام إسرائيل: اللحوم المزروعة من خلايا البقر "كوشر"



القدس المحتلة / سما /

يحدد القانون الغذائي اليهودي أن لحوم "الكوشر" تأتي من بقرة مذبوحة وفقًا للطقوس - ويقتضي الاحتفاظ بها واستهلاكها بشكل منفصل عن منتجات الألبان

واعتبر كبير الحاخامات في إسرائيل ديفيد لاو، شرائح اللحم المزروعة من خلايا الأبقار حلال "كوشر" - وهي طريقة فعالة لإخراج الحيوان من المعادلة، حيث حظيت اللحوم المزروعة - المزروعة من خلايا حيوانية في المختبر - باهتمام كبير مؤخرًا كبديل للحوم، لتفادي الخسائر البيئية للصناعة، ومعالجة المخاوف بشأن رفاهية الحيوان.ومع ذلك، أثارت الطريقة أسئلة حول القيود الدينية، مثل "الكشروت" في اليهودية أو الحلال في الإسلام.

ويحدد القانون الغذائي اليهودي أن لحوم "الكوشر" تأتي من بقرة مذبوحة وفقًا للطقوس - ويقتضي الاحتفاظ بها واستهلاكها بشكل منفصل عن منتجات الألبان.

#حاخام إسرائيلي #كوشر #البقر #اللحوم #اللحوم المزروعة

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