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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 21 يناير 2023 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (15-20 يناير 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 13073 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 12107 وافدين.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 12885 مواطناً و111 أجانب، و77 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11930مواطنًا، و123 أجنبيًا، و47 من فلسطينيي الداخل، و7 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون #غزة #حركة السفر

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