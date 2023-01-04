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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 21 يناير 2023 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، إعلان محكمة العدل الدولية تلقيها طلب الأمم المتحدة لإصدار فتوى حول ماهية "الاحتلال الإسرائيلي".

كما تناولت الصحف، خبر وقوع عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرات الجمعة، والمستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة في الضفة.                        

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- "العدل الدولية" تعلن تلقي طلب الأمم المتحدة لإصدار فتوى حول ماهية "الاحتلال الإسرائيلي"

- الرئيس يؤكد أهمية الدور التركي في دعم القضية الفلسطينية في المجال الإسلامي والدولي

- عشرات الإصابات في الضفة وأهالي جوريش يتصدون لإقامة "بؤرة استيطانية" على أراضيهم

- شرطة الاحتلال تعتدي على وفد "فتح" المهنئ للمناضل ماهر يونس

- الحكومة تعيد بناء 20 دونما من دفيئات زراعية في غزة دمرت خلال العدوان الإسرائيلي

- "بؤرة استيطانية" تفجر الخلاف بين غالانت وسموتريتش وبن غفير

- الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان موفق عروق

- "يديعوت": رئيسة "العليا" الإسرائيلية تعتزم الاستقالة في حال تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء 

"الأيام":

- عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والمستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة

- الرئيس يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التركية

- بن غفير وسموتريتش يرفضان إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت أمس قرب نابلس

- "العدل الدولية" تقبل طلب الأمم المتحدة إعطاء رأي استشاري حول شرعية الاحتلال

- الشرطة الإسرائيلية تعتدي على وفد "فتح" المهنئ للمناضل ماهر يونس

- متطرفون يهتفون "نريد نكبة" ردا على تظاهرة رافضة للاحتلال بالشيخ جراح

- وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في عمان

- بلدية برشلونة تتجه لإلغاء اتفاقية توأمة مع تل أبيب

- وفد من "الليكود" يخطط لجولة في "الخان الأحمر" للمطالبة بهدم القرية

"القدس":

- إصابات خلال المواجهات والتظاهرات الأسبوعية في الضفة

- "العدل الدولية" تقبل طلب الجمعية العامة لتقديم رأيها القانوني حول "الاحتلال"

- مستوطنون يقيمون بؤرة على أراضي جوريش والأهالي يتصدون لهم ويجبرون الجيش على إزالتها

- واشنطن تطالب إسرائيل بتخفيف القيود على الفلسطينيين

- مصدر: بن غفير يعمل على اقتطاع مبالغ أخرى من المقاصة الفلسطينية

- غالانت يهدد: سنرد على أي "مس فلسطيني" بالآثار في جبل عيبال بنابلس

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