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الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية

السبت 21 يناير 2023 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي الى صاف وبارداً ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: 2023-01-22

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

#الطقس #الأرصاد الجوية

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