"فتح" تنظم مهرجان تأبين لأربعة شهداء في جنين

جين/سما/

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في جنين، مساء اليوم الجمعة، مهرجانا تأبينيا للشهداء: عطا الشلبي زكارنة من بلدة قباطية، طارق الدمج من مخيم جنين، الطفلة جنى زكارنة، صدقي صديق زكارنة من مدينة جنين، الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا.

وشارك في المهرجان، أمين سر حركة "فتح" إقليم جنين عطا أبو رميلة وأمين سر حركة "فتح" منطقة الشهيد أبو عمار، عرفات قنديل، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة وفعاليات جنين ومخيمها وذوو الشهداء من محافظتي جنين ونابلس.

وأقيم المهرجان في الحي الشرقي بواد عز الدين، حيث ألقى ثائر سمودي كلمة حركة "فتح"، وعبد الرحمن أبو الرب كلمة الشبيبة الفتحاوية، وأسامة أبو عرب كلمة فعاليات جنين، وماهر زكارنة وصبيح الحوح كلمة ذوي شهداء جنين ونابلس.

وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لكي يتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، مشددين على ضرورة بذل المزيد من الحراك والإسناد للأسرى في معتقلات الاحتلال.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة المعتقلين المرضى وعموم الحركة الأسيرة، والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

وشدد المتحدثون على أن "جنين ستبقى عنوان الصمود والتحدي والنضال والعزيمة والإصرار، ومدينة الشهداء والأسرى والجرحى، وستبقى دومًا في ذاكرة التاريخ بفضل تضحيات أبنائها"، داعين الى رص الصفوف والتسلح بوحدتنا الوطنية والتي هي سلاحنا الأقوى من أجل نيل حريتنا، ولكي يتمكن شعبنا من التصدي لكافة المؤامرات التي تحاك بحق قضيته.

وفي نهاية المهرجان، تم تكريم ذوي الشهداء.