  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح" تنظم مهرجان تأبين لأربعة شهداء في جنين

الجمعة 20 يناير 2023 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تنظم مهرجان تأبين لأربعة شهداء في جنين



جين/سما/

 نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في جنين، مساء اليوم الجمعة، مهرجانا تأبينيا للشهداء: عطا الشلبي زكارنة من بلدة قباطية، طارق الدمج من مخيم جنين، الطفلة جنى زكارنة، صدقي صديق زكارنة من مدينة جنين، الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا.

وشارك في المهرجان، أمين سر حركة "فتح" إقليم جنين عطا أبو رميلة وأمين سر حركة "فتح" منطقة الشهيد أبو عمار، عرفات قنديل، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة وفعاليات جنين ومخيمها وذوو الشهداء من محافظتي جنين ونابلس.

وأقيم المهرجان في الحي الشرقي بواد عز الدين، حيث ألقى ثائر سمودي كلمة حركة "فتح"، وعبد الرحمن أبو الرب كلمة الشبيبة الفتحاوية، وأسامة أبو عرب كلمة فعاليات جنين، وماهر زكارنة وصبيح الحوح كلمة ذوي شهداء جنين ونابلس.

وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لكي يتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، مشددين على ضرورة بذل المزيد من الحراك والإسناد للأسرى في معتقلات الاحتلال.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة المعتقلين المرضى وعموم الحركة الأسيرة، والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

وشدد المتحدثون على أن "جنين ستبقى عنوان الصمود والتحدي والنضال والعزيمة والإصرار، ومدينة الشهداء والأسرى والجرحى، وستبقى دومًا في ذاكرة التاريخ بفضل تضحيات أبنائها"، داعين الى رص الصفوف والتسلح بوحدتنا الوطنية والتي هي سلاحنا الأقوى من أجل نيل حريتنا، ولكي يتمكن شعبنا من التصدي لكافة المؤامرات التي تحاك بحق قضيته.

وفي نهاية المهرجان، تم تكريم ذوي الشهداء.

#جنين #شهداء جنين #فتح

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

توضيح أردني بخصوص سماعات الأذن التي يضعها الملك.. ما سببها؟

تقرير : مصر تتجه نحو الانهيار الاقتصادي

غالانت يرفض طلب بن غفير خوفا.. وسوليفان يوجه طلبا لحكومة نتنياهو قبل مغادرته

فيديو: أهالي جوريش يجبرون الاحتلال على ازالة بؤرة استيطانية ويصيبون 3 مستوطنين بجراح

الخارجية المصرية ترد على حسن نصر الله

السعودية : لا تطبيع مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية …

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: حماس تعمل من أجل صفقة تبادل أسرى وفق 3 مسارات

medium_2023-01-04-4dbb19dfa2

غالانت يرفض طلب بن غفير خوفا.. وسوليفان يوجه طلبا لحكومة نتنياهو قبل مغادرته

"العدل الدولية" تؤكد تلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي

image_processing20230120-291924-zev8nm

عرعرة: شرطة الاحتلال تعتدي على وفد مقدسي بعد زيارته للأسير المحرر ماهر يونس

photo_2023-01-20_13-36-53

فيديو: أهالي جوريش يجبرون الاحتلال على ازالة بؤرة استيطانية ويصيبون 3 مستوطنين بجراح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم