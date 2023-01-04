ترامب يفتح النار على بايدن: "أوقفوا إنفاقه الجنوني على دول فاسدة"

واشنطن/سما/

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمهوريين في الكونغرس، إلى خفض الإنفاق لصالح من وصفها بـ"الدول الأجنبية الفاسدة".

ونشر ترامب رسالة فيديو حول قضية محاربة نمو الدين العام على شبكته للتواصل الاجتماعي Truth Social.



وقال: "تجاوز الإنفاق الجنوني لجو بايدن أي شيء تم القيام به في تاريخ بلدنا. لقد قام بتضخيم الميزانية الفيدرالية، وصرف المليارات على جنون اليسار"، مشيرا إلى "الصفقة الخضراء الجديدة" - المتعلقة بالمناخ – "أضحت سخيفة ومشكلة كبيرة وعارا."

وتابع ترامب: "لقد فتح الخزانة والحدود للمهاجرين من كافة أنحاء العالم، للمهاجرين القادمين من السجون والمستشفيات النفسية. تم إرسالهم إلى الولايات المتحدة ونحن لا نفعل شيئا حيال ذلك. قبل عامين فقط، كانت الحدود تحت قيادتي هي الأكثر أمانا في تاريخ بلدنا، بينما هي الآن أسوأ تخوم في تاريخ العالم كله."

وأردف قائلا: "لا أعتقد أن أي بلد قد عانى من أسوأ من هذا في أي وقت مضى. نحن بحاجة ماسّة إلى وقف إنفاق بايدن الخارج عن السيطرة. والمسؤولية هنا يجب أن تقع على عاتق بيروقراطيي واشنطن وليس على العائلات الأمريكية العاملة وفئة كبار السن ".

واختتم ترامب في رسالة الفيديو: "يجب خفض (في الميزانية) مئات المليارات من الدولارات المرسلة إلى الدول الأجنبية الفاسدة".