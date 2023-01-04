  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يؤكد أهمية الدور التركي في دعم القضية الفلسطينية

الجمعة 20 يناير 2023 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يؤكد أهمية الدور التركي في دعم القضية الفلسطينية



رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التركية، بحضور القنصل العام التركي في القدس.

وأكد الوفد التركي أهمية تعزيز العلاقات التركية الفلسطينية، وضرورة تطويرها بين الجانبين، مشددا على استعدادهم على التعاون مع نظرائهم في المحكمة الدستورية.

وقال إن لفلسطين مكانة استثنائية لدى الشعب التركي، وسنواصل تضامننا مع الشعب الفلسطيني ودعمنا للقضية الفلسطينية بالطرق كافة، وفي جميع المحافل.

بدوره، أكد الرئيس أهمية  الدور التركي في دعم القضية الفلسطينية في المجال الإسلامي والدولي، واصلا شكره للجمهورية التركية ومؤسساتها على ما تقدمه من دعم في جميع المجالات، والوقوف مع دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة وحماية ودعم المقدسات الإسلامية.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ورئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، وعضو المحكمة عبد الرحمن أبو النصر، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ومستشار الرئيس القانوني علي مهنا.

#الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

توضيح أردني بخصوص سماعات الأذن التي يضعها الملك.. ما سببها؟

تقرير : مصر تتجه نحو الانهيار الاقتصادي

الخارجية المصرية ترد على حسن نصر الله

السعودية : لا تطبيع مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية …

فيديو: أهالي جوريش يجبرون الاحتلال على ازالة بؤرة استيطانية ويصيبون 3 مستوطنين بجراح

كشف عن لقاء رباعي.. سوليفان يختتم زيارته بالتأكيد على عدم تغيير الوض الراهن بالأقصى

الأخبار الرئيسية

medium_2023-01-04-4dbb19dfa2

غالانت يرفض طلبا لبن غفير خوفا..

"العدل الدولية" تؤكد تلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي

image_processing20230120-291924-zev8nm

عرعرة: شرطة الاحتلال تعتدي على وفد مقدسي بعد زيارته للأسير المحرر ماهر يونس

photo_2023-01-20_13-36-53

فيديو: أهالي جوريش يجبرون الاحتلال على ازالة بؤرة استيطانية ويصيبون 3 مستوطنين بجراح

معهد أمني إسرائيلي: هل نحن مستعدون للحرب المقبلة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم