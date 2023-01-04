الرئيس عباس يؤكد أهمية الدور التركي في دعم القضية الفلسطينية

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التركية، بحضور القنصل العام التركي في القدس.

وأكد الوفد التركي أهمية تعزيز العلاقات التركية الفلسطينية، وضرورة تطويرها بين الجانبين، مشددا على استعدادهم على التعاون مع نظرائهم في المحكمة الدستورية.

وقال إن لفلسطين مكانة استثنائية لدى الشعب التركي، وسنواصل تضامننا مع الشعب الفلسطيني ودعمنا للقضية الفلسطينية بالطرق كافة، وفي جميع المحافل.

بدوره، أكد الرئيس أهمية الدور التركي في دعم القضية الفلسطينية في المجال الإسلامي والدولي، واصلا شكره للجمهورية التركية ومؤسساتها على ما تقدمه من دعم في جميع المجالات، والوقوف مع دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة وحماية ودعم المقدسات الإسلامية.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ورئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، وعضو المحكمة عبد الرحمن أبو النصر، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ومستشار الرئيس القانوني علي مهنا.