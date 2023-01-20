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اليونيفيل: الوضع الحدودي جنوب لبنان هادئ بعد اشكالات ميدانية

الجمعة 20 يناير 2023 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيفيل: الوضع الحدودي جنوب لبنان هادئ بعد اشكالات ميدانية



بيروت/سما/

 أكدت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، أن الوضع الحدودي على الأرض في الجنوب هادئ"، وذلك بعد اشكالات وقعت بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والجيش اللبناني خلال اليومين الماضيين، على خلفية قيام الجيش الإسرائيلي بخرق الخط الأزرق الحدودي قرب مستوطنة المطلة لتنفيذ أشغال ميدانية.


وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي في بيان اليوم، إن جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل هم موجودون على الأرض في موقع الأشغال لمراقبة ما إذا كان هناك أي انتهاك للخط الأزرق وتقليل التوتر ومنع سوء الفهم.


وتابع" نحن على اتصال دائم مع كلا الطرفين ونؤكد حساسية أي أشغال أو أنشطة قريبة من الخط الأزرق"، مؤكدًا أن الوضع هادئ على الأرض.

#اليونيفيل #لبنان #اسرائيل

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