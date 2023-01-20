إصابة 6 مواطنين وتحطيم 15 مركبة خلال مواجهات مع المستوطنين شرق نابلس

نابلس/سما/

أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأربعة آخرين بالضرب، اليوم الجمعة، وتعرضت 15 مركبة للتحطيم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية جوريش شرق نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي رائد أبو جاموس، بأن مستوطنين قدموا إلى البؤرة الاستيطانية التي شرعوا بإقامتها منذ صباح، اليوم الجمعة، على أراضي القرية، بحماية جيش الاحتلال، وتصدا الأهالي لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شابين اثنين بالرصاص، إضافة إلى تعرض 4 شبان للضرب من قبل المستوطنين بالعصي، وتحطيم زجاج 15 مركبة بالحجارة.

يذكر أن المستوطنين أقاموا فجر اليوم الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية جوريش.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت منطقة "وعر جمة" التابعة لأراضي جوريش، وأنشأت بؤرة استيطانية جديدة، حيث نصبت عددا من "الكرافانات" في المنطقة.

وأكد دغلس تصاعد وتيرة الاستيطان في ريف نابلس، وكذلك أعمال التوسعة والتجريف في عدد من المستوطنات، على حساب أراضي المواطنين.

وفا