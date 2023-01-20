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فيديو: سلطات الاحتلال تفرج عن الناشط المقدسي أبو الحمص بشروط

الجمعة 20 يناير 2023 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: سلطات الاحتلال تفرج عن الناشط المقدسي أبو الحمص بشروط



القدس المحتلة/سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، بعد ساعات من اعتقاله من منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

ولاحقت شرطة الاحتلال الناشط ابو الحمص خلال سيره في منطقة باب العمود رافعا العلم الفلسطيني، واوقفته وحاولت مصادرة العلم منه .

وبحسب مصادر مقدسية، فإن الإفراج عن أبو الحمص تم بشرط إبعاده عن منطقة باب العامود، ودفع كفالة مالية بمبلغ 5 آلاف شيكل.

وتشهد منطقة باب العامود منذ أمس، توترًا أمنيًا بسبب قيام المستوطنين بمسيرات استفزازية، حيث اعتقل العديد من الشبان الذين حاولوا التصدي لهم، قبل أن يفرج عنهم لاحقًا.

 

#محمد ابو الحمص

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