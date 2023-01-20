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القبض على اللاعب داني ألفيس في إسبانيا

الجمعة 20 يناير 2023 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على اللاعب داني ألفيس في إسبانيا



وكالات / سما/

ألقت قوات الشرطة الإسبانية القبض على المدافع البرازيلي المخضرم، داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق.

أوضحت صحيفة سبورت الكتالونية أنه تم احتجاز الفيس لحين عرضه على القضاء، تمهيدا لمحاكمته في اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي يوم 30 ديسمبر الماضي.

أضافت أن لاعب برشلونة السابق اعترف أنه كان في الملهى الليلي في التاريخ المذكور، لكنه لم يتعرض لهذه المرأة التي تقدمت بشكوى ضده.

أشارت أيضا إلى أن داني ألفيس سخر من وسائل الإعلام أثناء احتجازه في سيارة الشرطة تمهيدا لنقله لبدء إجراءات المحاكمة بشأن هذا الاتهام.

لفتت الصحيفة أيضا إلى أن العاملين في الملهى الليلي عالجوا المرأة قبل نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف، قبل أن تتقدم بشكوى ضد اللاعب البرازيلي المخضرم في أوائل يناير الجاري.

ورحل داني ألفيس عن صفوف برشلونة في نهاية الموسم الماضي ويلعب حاليا بصفوف فريق بوماس المكسيكي.

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