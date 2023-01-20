القوى الوطنية تطالب بادراج ملف خسائر عدوان 2021 لميزانية الاونروا

غزة / سما/

طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا ومدير عملياتها توماس وايت بادراج الخسائر التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام ٢٠٢١ ضمن ميزانية الطواريء التي ينوي اعلانها.

وقالت القوى في رسالة موجهة للمفوض :"لقد قامت طواقم الأونروا بحصر أضرار العدوان الإسرائيلي الذي وقع في أغسطس 2022 والذي أسفر عن تدمير كلي لــ 36 وحدة سكنية قُدِّرت بقيمة 1,1 مليون دولار، و1703 وحدة سكنية أضرار جزئية متنوعة قُدِّرت بقيمة 3,08 مليون دولار، علاوةً على الأضرار التي وقعت في برج فلسطين والتي قُدِّرت بقيمة 1 مليون دولار، علماً بأن وزارة الإسكان والأشغال العامة قد قامت بإصلاح العديد من الوحدات السكنية ذات الأضرار الجزئية، وقد ترتب على الدمار الكلي 78 عائلة بحاجة إلى بدل إيجار".

وأشارت الى إن القيمة الإجمالية المطلوبة لتغطية أضرار العام 2022 هي 3,7 مليون دولار وذلك وفقاً لحصر الأضرار والتقديرات الرسمية لوزارة الإسكان في قطاع غزة.



وأضافت المفوض العام "إننا نعلم أنكم على أعتاب التحضير لإعلان نداء الطوارئ الذي سيكون في 24 من هذا الشهر، لذا فإننا نأمل أن يتضمن إعلان نداء الطوارئ هذا الجانب الهام جداً، والذي مازال يشكل عبئاً على المتضررين، والمسئولية واجبة طرفكم، ونحن في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة نأمل من سيادتكم معاجلة هذا الأمر مع جهات الاختصاص كي لا تتكرر مأساة إعادة الإعمار التي جرت لمتضرري عام 2014 والتي لاتزال قائمة".