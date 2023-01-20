  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية المصرية ترد على حسن نصر الله

الجمعة 20 يناير 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية المصرية ترد على حسن نصر الله



وكالات

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على تصريحات أمين عام "حزب الله" اللبناني والتي دعا فيها لمراقبة الوضع المالي في مصر.


وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية في استفسار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن تصريحات نصرالله: "عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة".

وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله قد دعا إلى مراقبة الوضع الاقتصادي في مصرـ الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل، متسائلا: "هل لبنان أهم لأمريكا منها؟".

وقال حسن نصر الله في خطاب له: "أدعوكم لمراقبة الوضع الاقتصادي في مصر الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع "إسرائيل، فهل لبنان أهم لأمريكا منها؟".

وأضاف نصر الله: "دول محور المقاومة تعاني لأنّها ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية.. ماذا عن الدول التي تسير في ركب واشنطن؟".

وقال: "الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة بل تريد أن تبقي شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز".

#مصر #حسن نصر الله

الأكثر قراءة اليوم

الكنيسة تحذر من نهاية العام..موسكو تحذر: الصراع في اوكرانيا سينتقل لمستوى نوعي جديد يضر بأمن العالم..

توضيح أردني بخصوص سماعات الأذن التي يضعها الملك.. ما سببها؟

أسعار صرف العملات

تقرير : مصر تتجه نحو الانهيار الاقتصادي

السعودية : لا تطبيع مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية …

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى ومساجد الضفة

الأخبار الرئيسية

معهد أمني إسرائيلي: هل نحن مستعدون للحرب المقبلة؟

نتنياهو: حكومتي تدعم بناء الاستيطان ولكن بشرط

cfd12e01276a8d3283c5d10bbfbaa7ff

14 عاماً على عملية "الرصاص المصبوب": هل كانت ناجحة؟

340965_1666182881

هآرتس: "يجب مراقبة هرتسي هليفي"

photo_2023-01-20_14-00-09

صدام داخل حكومة نتنياهو بسبب إخلاء بؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم