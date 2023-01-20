الخارجية المصرية ترد على حسن نصر الله

وكالات

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على تصريحات أمين عام "حزب الله" اللبناني والتي دعا فيها لمراقبة الوضع المالي في مصر.



وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية في استفسار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن تصريحات نصرالله: "عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة".

وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله قد دعا إلى مراقبة الوضع الاقتصادي في مصرـ الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل، متسائلا: "هل لبنان أهم لأمريكا منها؟".

وقال حسن نصر الله في خطاب له: "أدعوكم لمراقبة الوضع الاقتصادي في مصر الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع "إسرائيل، فهل لبنان أهم لأمريكا منها؟".

وأضاف نصر الله: "دول محور المقاومة تعاني لأنّها ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية.. ماذا عن الدول التي تسير في ركب واشنطن؟".

وقال: "الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة بل تريد أن تبقي شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز".