العسيلي يفتتح مركز خيطان غزة

غزة/سما/

افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مركز خيطان غزة، لتعزيز التكامل الاقتصادي للنساء والشباب، من أجل زيادة القدرة على الصمود والاستقرار الاجتماعي في قطاع غزة، "بتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، الممول من الحكومة اليابانية.

وأطلع الوزير على أقسام المركز المختلفة، والذي تم تجهيزه بآلات حديثة لدعم التجارب والتصاميم الإبداعية المتنوعة، إضافة إلى إنتاج النماذج الأولية والمحدودة الإنتاج.

وأكد أن هذا المركز سيعود على قطاع الملابس والنسيج في غزة بالفائدة والنفع على قطاع النسيج الذي تتم إعادة تأهيله وتطويره، ممثمنا دعم الحكومة اليابانية لهذا المشروع الريادي ولمنظمة "اليونيدو".

وشدد العسيلي على أهمية برنامج تصدير الممول من الوكالة البريطانية في دعم وتأهيل الكوادر المتخصصة في صناعة النسيج، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل عبر التشغيل في المصانع، ما سيخفف من معدلات البطالة.

وأكد المشاركون في الافتتاح أهمية المركز لتصميم الأزياء، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لصناعات الملابس والمنسوجات والجلود، وهو بمثابة منصة شاملة للمصممين والمنتجين لتبادل الأفكار والتعاون وتنشيط إنتاج الأزياء المحلية، من خلال إنتاج مجموعات جديدة ومميزة.

بدوره، استعرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد فؤاد عودة المشاريع والبرامج التي نفذها الاتحاد خلال السنوات الماضية، وعن خططه في الخمس السنوات المقبلة، وأهدافه التي ينوي تحقيقها.

وأشار إلى نتائج دعم صناعة الملابس والنسيج التصديرية في قطاع غزة، بالتعاون مع اتحاد صناعة الملابس والنسيج، من خلال مشروع تصدير، والذي استهدف 20 مصنعا مدفوع الأجر بالتعاون مع الاتحاد لتدريب القوى العاملة من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم التعاقد مع 38 مصنعا، وتقديم التدريبات اللازمة لـ 250 متدربة من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة لغاية توظيفهم فيها.