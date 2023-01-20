حماس تدين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في نابلس

غزة/سما/

عقبت حركة حماس اليوم الجمعة 20 يناير 2023، على إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تغريدات عبر تويتر: "ندين بشدة إقدام مستوطنين صهاينة سرقة أراضٍ فلسطينية بالقرب من قرية جوريش جنوب مدينة نابلس وإقامتهم بؤرة استيطانية عليها".

وأضاف: "نعدّ ذلك جريمة وعدواناً مفتوحاً يعكس سياسة حكومة الاحتلال الفاشية الجديدة الرامية إلى السيطرة على مزيد من أراضينا في الضفة الغربية عبر قطعان المستوطنين والمتطرفين"، مردفًا: "ما يستدعي رفع مستوى التصدي لهم بكافة الوسائل المتاحة، لمنعهم ولإفشال مخططاتهم الاحتلالية".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت صباح يوم الجمعة 20 يناير 2023، أن المستوطنين اقتحموا منطقة في نابلس شمال الضفة الغربية، وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "خلال الليل.. اقتحمت 5 عائلات من المستوطنين منطقة قريبة من مستوطنة مغداليم قرب نابلس شمال الضفة، وأنشأت بؤرة استيطانية".