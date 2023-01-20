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الخليل: إصابات والاستيلاء على أشتال خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان

الجمعة 20 يناير 2023 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: إصابات والاستيلاء على أشتال خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان



الخليل/سما/

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعه لفعالية غرس أشجار الزيتون والصبر في مناطق: الجوايا، والمرتبة، والعين البيضا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين بالضرب بأعقاب البنادق، واستولت على نحو 100 شتلة من أشجار الصبر والزيتون، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والمنازل السكنية، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، كما وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

وذكر أن هذه الفعالية نظمت بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، واللجان الشعبية، ولجنة إعمار منطقة الجوايا، بهدف زراعة المنطقة المستهدفة من قبل الاحتلال والمستوطنين، ولدعم صمود المواطنين في أراضيهم والتصدي لمخطط الاحتلال في المنطقة.

#الخليل

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