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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

الجمعة 20 يناير 2023 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس



نابلس/سما/

 أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات بيتا وقريوت جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقا.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان بشار قريوتي، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه والظهر والبطن، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات شهدتها القرية عقب اقتحام المستوطنين نبع القرية.

وأفادت مصادر طبية لوفا، بأن 13 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات شهدتها المنطقة الشرقية في بيت دجن، فيما أصيب خمسة آخرون بالاختناق خلال مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا، وجرى علاجهم ميدانيا.

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