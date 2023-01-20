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"الخارجية": إسرائيل ترد على زيارة الوفد الأميركي بإقامة بؤرة استيطانية جديدة

الجمعة 20 يناير 2023 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": إسرائيل ترد على زيارة الوفد الأميركي بإقامة بؤرة استيطانية جديدة



رام الله/سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على اراضي جوريش جنوب شرق نابلس، امتدادا للتصعيد الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها.

واعتبرت  الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، هذه الجريمة ردا اسرائيليا على زيارة الفريق الأميركي الحالية وتحد سافر للمطالبات الدولية والاميركية لوقف جميع الاجراءات أحادية الجانب غير القانونية.

وأكدت الوزارة أن عدم رد الجانب الأميركي فورا على هذه الخطوة الاستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة الاقوال والمواقف إلى أفعال.

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#الخارجية الفلسطينية

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