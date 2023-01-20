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الحكومة تعيد بناء 20 دونما من دفيئات زراعية في غزة

الجمعة 20 يناير 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تعيد بناء 20 دونما من دفيئات زراعية في غزة



غزة/ سما /

 قال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الجمعة، إن إعادة تأهيل وتطوير المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة والتي تضررت في العدوان الإسرائيلي، يقع في صلب استراتيجية الوزارة والحكومة الفلسطينية بالتعاون مع شركائها الدوليين، مشيرا إلى أن الحكومة أعادت بناء وتسليم 20 دونما من الدفيئات الزراعية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لعدد من المشاريع في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، التي استفادت من دعم الوزارة من خلال برنامج تصدير الممول من وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية، والبنك الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات، والحكومة اليابانية في مجال دعم قطاع النسيج ومنظمة اليونيدو، وكندا في مجال دعم المشاريع النسوية.

وبموجب مشروع "تصدير" تم إعادة بناء وتسليم 20 دونمًا من الدفيئات الزراعية الفاعلة لــ18 مزارعًا للسماح لهم باستئناف النشاطات الزراعية والإنتاجية من جديد، توزعت كالآتي: 3 دفيئات زراعية في رفح، و 4 في خان يونس، و 11 في بيت لاهيا.

وأعرب المزارعون عن شكرهم وتقديرهم للحكومة الفلسطينية وعلى تدخلات وزارة الاقتصاد في إعادة وتأهيل الدفيئات الزراعية التي دمرت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومساعيها في توفير الاعتماد على الطاقة الشمسية لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء وتكاليفها، علاوة على دعم المشاريع الصغيرة التي تعد مصدر دخل استراتيجي ومهم للأسر في القطاع.

وأكدوا انه وبفعل هذا الدعم تمكن المزارعين من بناء الدفيئات في وقت زمني قصير، وحالياً يتم إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية في مقدمتها الفراولة والجزر والخيار ويتم تصديرها.

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