للضغط على نتنياهو.. وفد من الليكود يخطط لجولة في "الخان الأحمر" للمطالبة بهدم القرية

القدس المحتلة / سما /

يخطط أعضاء كنيست من حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، للقيام بجولة في قرية الخان الأحمر البدوية، يوم الإثنين المقبل، بهدف الضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو للعمل على إخلاءها.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن هذه الزيارة ستتم قبل تقديم رد الحكومة الإسرائيلية، أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء القرية من عدمه في الأول من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه القضية متفجرة للغاية في أوساط اليمين، وعلى الرغم من الوعود المتكررة بإخلاء القرية إلا أن نتنياهو كما فعل في حكوماته السابقة وكذلك في الحكومة السابقة التي قادها بينيت - لابيد، لم يتم التحرك لتنفيذ عملية الإخلاء رغم الوعود التي أطلقت من بعض الوزراء بهذا الشأن.

ويرى الموقع، أن هذه الخطوة تشكل تحديًا لنتنياهو خاصة وأن القضية كانت منسية نسبيًا رغم التحريض الكبير الذي صاحبها في بداية أحداث ظهورها.

وقال عضو الكنيست عن الليكود داني دانون خلال الاجتماع الأخير لكتلة حزبه في الكنيست، إن الرد على المحكمة يجب أن يكون بتحديد موعد إخلاء الخان الأحمر.

وسيقود دانون بنفسه الوفد الذي سيزور القرية البدوية الفلسطينية والتي يدعي أنها مقامة بطريقة غير شرعية.

ويبدو أن نتنياهو سيتعرض لضغوط أخرى من حزبي الصهيونية الدينية، والقوة اليهودية، للتعامل مع القضية، خاصة وأن أعضاء كنيست من الحزبين زاروا منذ أيام المكان وطالبوا بإخلاءه.