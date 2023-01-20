مقتل فتى فلسطيني بالرصاص في الولايات المتحدة الأميركية

القدس المحتلة / سما /

قتل فتى فلسطيني في حادث إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا الأميركية مساء أمس الخميس، والتي تحوي المئات من العائلات الفلسطينية.

وتوفي الشاب شهيد سامر سعود (١٧ عاما) من قرية مخماس شمال شرق مدينة القدس، في حادث إطلاق جرى بين عصابات في منطقة فرانكفورد بمدينة فيلادلفيا.

وذكر أحد أقارب الفتى في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية"وفا"، أن الشاب الذي لقي مصرعه كان في أحد متاجر الحي، وأثناء مغادرته حصل إطلاق نار من داخل مركبة في المكان باتجاه مجموعة من الاشخاص، قتل وأصيب خلاله العديد منهم ومن بينهم سعود الذي لقي حتفه على الفور.