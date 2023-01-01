السعودية : لا تطبيع مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية …

وكالات - سما-

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه يجب إقامة دولة فلسطينية، قبل إقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب.

جاء ذلك في مقابلة لوزير الخارجية السعودي مع وكالة "بلومبيرغ" على هامش "منتدى دافوس" الاقتصادي في سويسرا.

وأضاف ابن فرحان "لقد قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو أمر يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير".

وتابع "مع ذلك، التطبيع الحقيقي، والاستقرار الحقيقي، سيتحققان فقط من خلال منح الفلسطينيين الأمل، ومن خلال منحهم الكرامة"، مشدداً على أن ذلك "يتطلب إعطاء الفلسطينيين دولة، وتلك هي الأولوية".

وعن العلاقات مع واشنطن وبكين، أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال الشريك الأمني الأكبر للسعودية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الصين لا تزال شريكا تجاريا مهما.

وفي الشأن السوري، أشار ابن فرحان إلى أن دول المنطقة يجب أن تعمل لإيجاد "حل سياسي" للحرب المستمرة منذ 12 عاما.

وأردف "نعمل مع شركائنا لاكتشاف طريقة للتواصل مع الحكومة في دمشق على نحو يؤدي لتحركات ملموسة باتجاه حل سياسي".

وبخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد وزير الخارجية السعودي أن "إنهاء هذه الأزمة يمكن أن يتحقق من خلال المفاوضات".

حول روسيا

ومن جهة أخرى، أكد بن فرحان، على أهمية الشراكة مع روسيا، مشيرا إلى أن الرياض مستمرة في التفاعل مع موسكو في مختلف المجالات بما فيها قطاع النفط.

وقال: "لدينا شراكة مهمة مع روسيا، أوبك +. إنها شراكة تحقق الاستقرار في سوق النفط، وهو أمر مهم بالنسبة لنا لأن النفط لا يزال مصدرنا الرئيسي (للدخل)، لكنه مهم أيضا للمجتمع الدولي."

وأضاف: "نرى أن أسعار الطاقة لدينا قفزت بشكل كبير بعد تصعيد "النزاع في أوكرانيا"، وتمكنّا من تثبيت (أسعار) النفط بصورة نسبية، إنها قضية مهمة جدا."

وتابع وزير الخارجية السعودي: "سوف نتعاون مع روسيا بشأن هذه المسألة، وسوف نتعاون مع روسيا .. لإيجاد طريقة لحل النزاع (في أوكرانيا). كما تعلمون، لدينا مواضيع أخرى مع روسيا نعمل عليها". وأردف الوزير: "تعمل المملكة أيضا مع أوكرانيا، التي تعد شريكا تجاريا رئيسيا للرياض."