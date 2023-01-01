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انخفاض على سعر البنزين في اسرائيل

الجمعة 20 يناير 2023 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على سعر البنزين في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 وقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الخميس، أوامر تقضي بتخفيض سعر لتر البنزين بمقدار 10 أغورات ابتداء من يوم الأحد 22 الجاري.

جاء ذلك بموجب توقيع سموتريتش على أوامر مؤقتة تقضي بتخفيض ضريبة الشراء وضريبة المحروقات (البلو)، الأمر الذي يقضي بخفض سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بالخدمة الذاتية ليصل إلى 6.84 شيكل.

وقال سموتريتش بعد التوقع على القرار الذي شاركه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينامين نتنياهو، على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحكومة تتخذ "خطوة بعد الأخرى لمحاربة غلاء المعيشة".

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