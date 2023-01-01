الطقس: اجواء صافية والحرارة فوق معدلها باربع درجات

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة صافياً وجافا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا السبت يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج