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الأمم المتحدة تطالب حكومة الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان حق الفلسطينيين في التعليم

الخميس 19 يناير 2023 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تطالب حكومة الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان حق الفلسطينيين في التعليم



رام الله/سما/

دعت نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان حق الفلسطينيين في التعليم.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم الخميس، تعقيبا على رد محكمة الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، التماسا لوقف هدم مدرسة "خشم الكرم الأساسية" في البادية البدوية شرق يطا جنوب الخليل، ومنحها مهلة 10 أيام لتنفيذ الهدم.

وأشارت المنسقة الأممية إلى أن "المحكمة الإسرائيلية العليا أمرت بهدم مدرسة خشم الكرم في محافظة الخليل، التي بنيت بتمويل من المانحين"، لافتة إلى أن "قرار المحكمة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 28 كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأوضحت أن المدرسة تخدم 47 طفلا الذين سيتأثرون نتيجة هدم مدرستهم. 

وأضافت أن "الأمم المتحدة تطالب الحكومة الإسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها لضمان حصول فلسطين والفلسطينيين على الوصول الآمن إلى التعليم".

وكان رئيس مجلس قروي المسافر نضال يونس قد قال لـ"وفا"، إن محكمة الاحتلال ألغت الأمر الاحترازي القاضي بوقف عملية هدم مدرسة خشم الكرم الأساسية المختلطة بمنطقة خشم الكرم في البادية البدوية، وردت الالتماس المقدم لهذا الغرض، ومنحت الاحتلال عشرة أيام لتنفيذ عملية الهدم".

وأشار إلى أن المدرسة البالغة مساحتها (140 مترا) بنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2022 من خلال مؤسسة "العمل ضد الجوع"، وهي تخدم عددا من التجمعات البدوية في تلك المنطقة.

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