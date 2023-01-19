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مجموعة ريكسوس مصر تقيم أول حفل زفاف هندي في شرم الشيخ

الخميس 19 يناير 2023 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة ريكسوس مصر تقيم أول حفل زفاف هندي في شرم الشيخ



شرم الشيخ/سما/

استهلت مجموعة فنادق ريكسوس مصر العام الجديد بإقامة حفل زفاف هندي مميز في فندقيها ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أرض الفراعنة حفل زفافٍ هنديٍ أصيل.
 
وتعرف فنادق ريكسوس بإقامة أفخم حفلات الزفاف على مستوى العالم، ومن خلال إقامة حفل الزفاف الهندي المميز هذا في منشآتها الفاخرة تعكس ريكسوس اهتمامها العميق بالتنوع الثقافي والحضاري، وتؤكد على احتلالها الصدارة في إقامة الفعاليات الراقية والمتميزة، وأقيم هذا الحفل الهندي الساحر الذي يجمع ما بين العراقة والفخامة بإدارة شركة "إنفينتوم غلوبال" الرائدة عالميًا في مجال تنظيم الفعاليات، وتحت إشراف السيد جيديب الرئيس التنفيذي لشركة EMF ACE المعروفة.
 
وقد استقبل الفندقان الفاخران 450 ضيفًا على مدار ثلاثة أيام وثلاث ليالي تمكنوا خلالها من استكشاف حفاوة مجموعة ريكسوس وضيافتها الراقية وخدماتها منقطعة النظير، واستمتعوا بتجربة إقامة ساحرة بين أحضان الحدائق الغناء والرمال البيضاء ومياه البحر الكرستالية المتلألئة. وإلى جانب هذا العدد الكبير من الضيوف، استقبل الفندقان طاقم عملٍ هندي يضم 200 شخص منهم 50 طاهٍ حضروا خصيصًا لمنح الضيوف تجارب ذوقية هندية بامتياز، وأحضروا برفقتهم 2300 كغم من الأطعمة الشهية والمعدات ذات الأغراض المتعددة.
 
كما حظي الضيوف بفرصة الاستمتاع بنمط مختلف من الحفلات الغنية في المنشأتين الفاخرتين ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ. وأضفت فرقة البوب الهندية سانام مزيدًا من الروعة على الاحتفالات التي شهدت كذلك حضور الفنان الهندي الموهوب أرمان مالك، واختتم الاحتفالات النجم نيها كاكار، الذي يعد أحد أشهر المطربين وأكثرهم شعبيةً في الهند.
 
ومن جانبه، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر، معلقًا بهذه المناسبة: " تسعدنا إقامة فعاليةٍ مميزةٍ كهذه في فنادقنا لأول مرة في مصر. ومن خلال بداياتنا الجديدة، نأمل أن نصل إلى آفاقٍ جديدة تلبي أعلى المعايير العالمية، وتساهم في وضع مقاييس نموذجية تضفي مزيدًا من السحر على منشآتنا المتنوعة لمنح ضيوفنا زفاف الأحلام".

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