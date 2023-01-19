  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

23 أسيرا من الأسرى القدامى ما زالوا في الأسر

الخميس 19 يناير 2023 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
23 أسيرا من الأسرى القدامى ما زالوا في الأسر



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن 23 أسيرا من القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، ما زالوا في الأسر بعد الإفراج عن المناضل ماهر يونس، الذي أمضى كامل محكوميته البالغة 40 عاما في معتقلات الاحتلال.

وأضاف نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن أقدم الأسرى حاليا، عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس من الخليل، والمعتقل منذ عام 1985.

وأشار إلى أن عشرة أسرى من بين 48 أسيرا من محرري صفقة 2011 المُعاد اعتقالهم عام 2014، هم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 43 عاما.

يشار إلى أن أكثر من 340 أسيرا أمضوا أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال.

#الأسرى #نادي الاسير #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

إلغاء تعيين درعي.. سيخلفه ابنه في المنصب أم سيصبح رئيس وزراء بديل؟

"إسرائيل" تستنجد بالفاتيكان للإفراج عن جنودها الأسرى بغزة

معاريف: منع السفير الأردني من دخول الأقصى كمين دبرته عمان لإحراج "إسرائيل"

فريدمان يناشد بايدن التدخل لمنع تحول "إسرائيل" إلى ساحة صراع أهلي رهيب

هل "إسرائيل" مستعدة لحرب متعددة الجبهات؟

"المحكمة العليا" تلغي تعيين درعي وزيرا في حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

الجيش والمخابرات الإسرائيلية يتوقعون تصعيدا في الأشهر القريبة

الشيخ: الرئيس عباس سيبلغ سوليفان بأن القيادة تتدارس اتخاذ جملة إجراءات ردًا على التصعيد

السفيرة الأميركية: نعارض تغيير الوضع بالأقصى وبناء المستوطنات وقلقون من الوضع بالضفة

image_processing20230119-291924-7fgy49

شهيدان احدهما مقاوم والاخر مدرس في عملية للاحتلال بمخيم جنين

محدث .. المناضل ماهر يونس حرا بعد 40 عامًا في الأسر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم