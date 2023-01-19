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السجن 40 عاما لأم خنقت طفلها

الخميس 19 يناير 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن 40 عاما لأم خنقت طفلها



وكالات / سما /

عوقبت سيدة من ولاية كونيتيكت الأميركية بالسجن 40 عاما لخنقها ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات قبل أن تعمد إلى إشعال النار في منزلها.

قال ممثلو الإدعاء إن كارين زيولكوفسكي قتلت ابنها إيليا في منزلهم في ميريديان في الرابع عشر من نوفمبر 2016، ثم استخدمت مصباحا زيتيا من طراز ”تيكي” لإشعال حريقين.

ولم يتمكن رجال الإنقاذ من إنعاش الصبي، الذي حكم بوفاته نتيجة الاختناق.

وألقي القبض على زيولكوفسكي في أكتوبر 2017 في ولاية نورث كارولاينا.

وعوقبت الأم بالسجن لمدة 40 عاما بتهمة القتل العمد و10 سنوات أخرى في تهمة الحرق العمد، على أن تقضي العقوبة الأخيرة خلال نفس فترة العقوبة الأولى.

وكانت هيئة محلفين بمحكمة عليا في نيو هافن خلصت إلى أنها مذنبة في الاتهامين في 8 نوفمبر الماضي.

وقال جون بي دويل جونيور، ممثل ادعاء الولاية في نيو هافن، في بيان: ”بالرغم من أنه ما من شيء يمكنه إعادة إيلايجا للحياة أو يخفف من آلام أحبائه، فإننا نأمل أن يحقق حكم السجن اليوم لأسرته قدرا من السلام الآن، بعد أن تم تقديم الشخص المسؤول عن وفاته التي لا معنى لها والتي لا يمكن تصورها إلى العدالة”.

#السجن #طفل #الأم #الاختناق

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