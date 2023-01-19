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اتحاد الكرة بغزة يصدر توضيحاً هاماً بشأن تسجيل اللاعبين القادمين من خارج الوطن

الخميس 19 يناير 2023 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة بغزة يصدر توضيحاً هاماً بشأن تسجيل اللاعبين القادمين من خارج الوطن



غزة / سما /

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة، اليوم الخميس، توضيحاً هاماً، بشأن تسجيل لاعبين قادمين من خارج الوطن.

وقال الاتحاد في تصريح صحفي مقتضب، إنه لم يتلقى أي طلبات من الأندية تتعلق بتسجيل لاعبين قادمين من خارج الوطن.

وأضاف: "الاتحاد ملتزم باللوائح والقوانين الدولية الخاصة بانتقالات اللاعبين داخل وخارج الوطن".​

وظهرت في الأيام الماضية قضية تعاقد قطبي رفح مع النجم سامي قعدان والقادم من كيما أسوان المصري، والذي أحدثت قضيته بلبلة وسط الشارع في مدينة رفح، نتج عنها خلافات كبيرة بين الجماهير، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

#اتحاد الكرة #اللاعبين #غزة

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