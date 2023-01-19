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أمير كرارة فى شخصية جديدة بـ"سوق الكانتو"

الخميس 19 يناير 2023 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير كرارة فى شخصية جديدة بـ"سوق الكانتو"



وكالات / سما /

يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله الجديد "سوق الكانتو"، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويجسد به دور بائع "سريح" فى السوق يتحول إلى بلطجى ويجمع الإتاوات من البائعين، وفى سوق البالة بوسط البلد إذ تدور أحداثه فى عام 1922.

وانطلق أمير كرارة كواحد من نجوم الدراما من خلال الأدوار الشعبية وتحديدًا عندما شخصية "ميمى الرايق" فى مسلسل "طرف ثالث" الذى تم عرضه عام 2012 والذى دفعه نحو البطولة المطلقة فى العام التالى مباشرة وقدم مسلسل "تحت الأرض"، واستكمال كرارة بعد ذلك أدواره الشعبية فى مسلسلى "حوارى بوخاريست" عام 2015 و"الطبال" عام 2016.

وخلال الأعوام الماضية ابتعد كرارة عن الأدوار الشعبية، وقدم شخصية ضابط الشرطة فى مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة أعوام 2017، و2018، و2019، وبعده جسد دور ضابط الجيش فى مسلسل "الاختيار" عام 2020، والذى تناول شخصية البطل أحمد منسى، ثم ظهوره بشخصية الضابط مرة أخرى فى مسلسل "العائدون" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

#سوق الكانتو #أمير كرارة

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