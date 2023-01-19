الكيلة تدين استهداف الاحتلال مستشفى جنين الحكومي

رام الله / سما /

أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وتهديد حياة المرضى.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا الاعتداء ليس الأول على الطواقم الطبية والمستشفيات، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية المرافق الطبية والصحية التي كفل القانون الدولي حمايتها حتى في أوقات الحروب والصراعات.

من جهته، قال مدير المستشفى وسام بكر إن رصاص الاحتلال اخترق نوافذ غرفة غيار تمريض الأطفال، وغرفة الاجتماعات لأطباء الأطفال.

وأضاف أن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات في صفوف المرضى الأطفال والطواقم الطبية والصحية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار بشكل مباشر على مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر عن استشهاد المواطنين جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما) وهو معلم في مدرسة حشاد الثانوية، وأب لستة أبناء، والاسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين (26 عاما)، وكلاهما من مخيم جنين.