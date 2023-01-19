أهالي مخيم جنين يشيّعون الشهيدين جبارين وبواقنة

رام الله / سما /

شيّع أهالي مخيم جنين ظهر اليوم الخميس، جثماني الشهيدين أدهم محمد باسم جبارين (27عاما) وجواد فؤاد حسين بواقنة (58عاما) اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال فجرا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي إلى منزلي ذوي الشهيدين في المخيم لالقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، وأداء صلاة الجنازة على الشهيدين في مسجد المخيم، قبل أن يوارى جثمانيهما الثرى في مقبرة الشهداء.

واستشهد الأسير المحرر أدهم جبارين وهو أحد قادة "كتيبة جنين"، والمدرس جواد بواقنة، خلال عدوان الاحتلال على جنين صباحا. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بالمدينة عن إضراب شامل حدادا على روح الشهيدين.