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اشتية يدين جريمة الاحتلال في جنين واستهداف المستشفى الحكومي

الخميس 19 يناير 2023 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدين جريمة الاحتلال في جنين واستهداف المستشفى الحكومي



رام الله / سما /

 أدان رئيس الوزراء استهداف قوات الاحتلال لمستشفى جنين الحكومي وتهديد حياة المرضى، مطالباً منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة الجريمة والتدخل لوقفها.

 وطالب اشتية، دول العالم بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال، بحق شعبنا، والتي كان آخر ضحاياها الشهيدين جواد فريد بواقنة (58 عاما)، وأدهم محمد باسم جبارين (26 عاما)، في مخيم جنين.

وحمل رئيس الوزراء، دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن استمرار تلك الجرائم البشعة، التي يمارسها جنود الاحتلال، دون أدنى اعتبار للقوانين والأعراف الدولية.

وتقدم من ذوي الشهيدين بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

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