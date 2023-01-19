أبو يوسف: جرائم الاحتلال بحق شعبنا إرهاب دولة منظم

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن جريمة إعدام مواطنين في مخيم جنين، فجر اليوم الخميس، تؤكد همجية وفاشية جيش الاحتلال، الذي يحاول كسر إرادة شعبنا.

وأضاف أبو يوسف في حديث إذاعي ، أن هذه الانتهاكات المتواصلة تمثل شكلا من أشكال إرهاب الدولة المنظم، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لوقف التصعيد الإسرائيلي الممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي شأن آخر، أشار أبو يوسف إلى أن محافظات الوطن ستشهد اليوم فعاليات احتفالية بالإفراج عن الأسير المناضل ماهر يونس، تتوج بفعالية مركزية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في رام الله.

وأضاف، أن شعبنا سيؤكد من خلال هذه الفعاليات على أن الأسرى سيبقون أيقونة للنضال الوطني ورمزا للتحرر والاستقلال.