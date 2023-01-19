الشيخ: الرئيس عباس سيبلغ سوليفان بأن القيادة تتدارس اتخاذ جملة إجراءات ردًا على التصعيد

رام الله / سما /

قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، إن الرئيس محمود عباس، سيبلغ الإدارة الأميركية بأن القيادة الفلسطينية تتدارس الآن اتخاذ جملة من الإجراءات ردًا على التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا.

وأشار الشيخ في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الرئيس عباس، سيلتقي ظهرًا مع مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مبينًا أنه سيكون هناك موقف واضح وجدي للتأكيد على مطالبة الإدارة الأميركية ببذل كافة الجهود لتنفيذ القرارات الدولية ولجم الاحتلال عن جرائمه وفاشيته بحق شعبنا، وأن تأخذ دورها بشكل جدي وليس من خلال التصريحات.

وقال الشيخ، إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء شعبنا يتطلب مواقف عربية ودولية أكثر حدة ووضوحا لوقف هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تستدعي توفير الحماية الدولية لشعبنا، والوقوف بجدية أمام مسلسل التصعيد والإجرام المتواصل، ومواجهة هذه الحكومة الفاشية التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني.

وأكد أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ولا تلتزم بها، والمطلوب موقف وخطوة إلى الأمام من المجتمع الأممي باتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، تأكيدا على حق شعبنا في تقرير المصير وتحقيق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وتابع: "المطلوب هو إرادة أممية دولية تُجبر إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ودون ذلك إسرائيل هي خارج القانون الدولي ولا تعترف بالشرعية الدولية".

وفيما يتعلق بدعوة الرئيس محمود عباس لحوار وطني شامل، أعرب الشيخ عن أمله باستجابة كافة الفصائل الوطنية لهذه الدعوة الصادقة لإطلاق حوار وطني شامل وصادق لتحقيق الوحدة الوطنية واتخاذ خطوات مستقبلية وجدية من أجل مواجهة هذه الحملة المسعورة بحق شعبنا.

وأضاف: "هناك حوار هادئ يدور بين كل القوى والفصائل"، معربا أن يتكلل بحوار وطني شامل تحت رعاية الرئيس محمود عباس، واتخاذ خطوات جدية للأمام لتحقيق الوحدة الفلسطينة.