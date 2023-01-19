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صورة.. فلسطين في مجموعة متوازنة بكأس آسيا للشواطئ

الخميس 19 يناير 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. فلسطين في مجموعة متوازنة بكأس آسيا للشواطئ



غزة / سما /

أوقعت قرعة منافسات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023 في تايلاند، منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة بجانب عُمان والكويت وقرغيزستان.

وشهد مقر الاتحاد الآسيوي اليوم الخميس, سحب قرعة المنافسات بمشاركة 16 منتخبنا, المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 16-23 مارس المقبل، حيث تتأهل أول 3 منتخبات إلى بطولة كأس العالم نهاية العام الجاري.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلي الأدوار الإقصائية.

وفيما يلي قرعة دور المجموعات:

المجموعة الأولى: تايلند، البحرين، أفغانستان، السعودية.

المجموعة الثانية: الإمارات، إيران، ماليزيا، أوزبكستان.

المجموعة الثالثة: اليابان، لبنان، الصين، أندونيسيا.

المجموعة الرابعة: فلسطين، عُمان، الكويت، قرغيزستان.

جدول

#تايلاند #كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية

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