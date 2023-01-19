"لن يمرض ولن يموت".. أنشيلوتي يبني ريال مدريد بثلاثية برشلونة

وكالات / سما /

يعتقد الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن خسارة لقب السوبر الإسباني أمام الغريم الأزلي برشلونة، تمثل بداية حقبة جديدة، وليست النهاية.

وخسر "الملكي" لقب السوبر المحلي أمام برشلونة بنتيجة 1-3، يوم الأحد الماضي على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية إن "ريال مدريد فريق شاب، يتحدث الجميع عن (لوكا ) مودريتش وتوني (كروس) وكريم بنزيما، ولكن يجب أن نتحدث أيضا عن شباب مثل كامافينجا وفينيسيوس جونيور ورودريجو وفيدي فالفيردي وميليتاو وتشواميني، بجانب صفقات المستقبل".

وأضاف "أعتقد أن الخسارة تمثل بداية مرحلة جديدة لأن اللاعبين الذين ميّزوا حقبة مهمة للغاية يقتربون من نهاية حياتهم المهنية ويدخل آخرون"، معتبرا أن المستقبل لريال مدريد.

وأردف "إنها أكثر من مجرد نهاية، أعتقد أنها مرحلة انتقال من حقبة رائعة إلى فترة أخرى".

وأتم مشددا "في اليوم الذي يتوقف فيه بنزيما وتوني ومودريتش عن اللعب، نأمل أن يكون هناك آخرون يتولوا قيادة الفريق بعد سنوات. أعتقد أننا أمام بداية حقبة جديدة".

وأقر أنشيلوتي بأن فريقه يعاني من شبح الإصابات خلال الوقت الراهن، بقوله "لم نكن نتوقع حدوث إصابات أثرت علينا قليلا، من الطبيعي ألا نكون في أفضل حالاتنا".

وأتم بقوله: "يجب علينا أن نتحمل هذا الشهر وجدول المباريات المضغوط، سنلعب ضد فرق قوية، لكننا لن نستسلم أبدا".