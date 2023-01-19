تجربة جديدة تظهر في كأس العالم للأندية

كشفت شبكة كادينا كوبيه الإذاعية الإسبانية النقاب عن تجربة جديدة ستظهر في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق في المملكة المغربية بالشهر المقبل، بمشاركة ريال مدريد الإسباني، والثلاثي العربي الأهلي المصري، الوداد المغربي والهلال السعودي، رفقة أوكلاند سيتي النيوزلندي، فلامينجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وأوضحت الشبكة أن مجلس اتحاد كرة القدم الدولي اتخذ القرار بتجربة إعلان الحكام لقراراتهم وتفسيرها مع غرفة الفيديو المساعد “الفار” على الملأ، وسيتم سماع القرار والمناقشات عبر ميكروفون الملعب وفي البث التلفزيوني أيضاً.

ورفض المجلس استخدام التقنية التي جربها الاتحاد الدولي في كأس العالم 2022 بقطر، والتي كان تتعلق باحتساب الوقت المبدد بناءً على اللعب الفعلي، ما يعني غياب هذه التجربة عن نسخة مونديال الأندية.

ومن المقرر أن تستمر تجربة الحكام الجديد في كل البطولات التي تنظم تحت لواء الفيفا لمدة عام كامل، ولن يقتصر وجودها في كأس العالم القادم فقط، على أن يتم تجربتها أيضاً في بطولة كأس العالم للسيدات في يوليو القادم.

وحال نجاح التجربة، ربما يتجه الفيفا لتعميمها في بقية البطولات في السنوات المقبلة، على حد قول الشبكة.