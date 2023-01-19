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كريستال بالاس يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

الخميس 19 يناير 2023 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كريستال بالاس يفرض التعادل على مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

أهدر مانشستر يونايتد  انتصاراً ثميناً على كريستال بالاس مُكتفياً بنتيجة التعادل بهدفٍ لكل منهما،  وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب سيلهرست بارك قد شهدت الهدف الأول الذي سجله النجم برونو فيرنانديز في الدقيقة 43.

وجاء هدف برونو تتويجاً لهجمةٍ رائعة تبادل فيها كريستيان إريكسن وماركوس راشفورد الكرة بشكلٍ راقٍ، لتصل فيما بعد لبرونو داخل منطقة الجزاء فأسكنها الشباك بمهارةٍ كبيرة.

وتمكن مايكل أوليز من إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90 +1، وذلك بعد تنفيذ مُتقن لركلةٍ حرة مُباشرة عن طريق النجم مايكل أوليز.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بعد التعادل في مُباراة اليوم للنقطة رقم 39، ليتقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.

وسيلعب مانشستر يونايتد الجولة المُقبلة في الدوري الإنجليزي ضد أرسنال يوم الأحد المُقبل على أرض ملعب الإمارات، فيما سيلعب كريستال بالاس على أرضه ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المُقبل.

#كريستال بالاس #مانشستر يونايتد #الدوري الإنجليزي

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