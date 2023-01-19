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إحباط محاولة اغتيال بطائرة مسيرة في يافا

الخميس 19 يناير 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحباط محاولة اغتيال بطائرة مسيرة في يافا



القدس المحتلة / سما /

 كشفت الشرطة الاسرائيلية انها احبطت عملية اغتيال باستخدام طائرة مسيرة مثبت بها عبوة ناسفة في يافا واعتقلت سبعة اشخاص من كفر قاسم لمشاركتهم في تنظيم إجرامي كان يخطط لاغتيال شخص .

وبحسب معاريف فقد تم اعتقال سبعة مشتبه بهم من سكان كفر قاسم ، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضدهم اليوم .

تم فتح التحقيق قبل خمسة أيام ، بعد أن لاحظ شخص كان يقود دراجته في شارع "يروشالاييم" في يافا ، طائرة بدون طيار مستندة على جدار حجري منخفض ، مع وجود جسم تحتها يشتبه في أنه متفجر.

عندها اتصل الشخص بالشرطة الذين كانوا في منطقة يافا ، وأبلغهم بالعثور على الطائرة ، وتم اكتشاف عبوة ناسفة وانها جاهزة للتفجير عن بعد.

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