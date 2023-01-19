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حماس تهنئ الأسير المحرر ماهر يونس بالحرية

الخميس 19 يناير 2023 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تهنئ الأسير المحرر ماهر يونس بالحرية



غزة / سما /

هنأت حركة "حماس" الأسير المحرّر ماهر يونس، وعائلته، بالإفراج عنه بعد أربعة عقود قضاها في سجون الاحتلال.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن المحرر يونس جسّد في تلك المدّة -التي تعدّ من أطول سنوات الأسر التي عرفها العالم- قصَّة بطولة وصمود وتحدٍّ، يفخر بها كل فلسطيني وحر في هذا العالم، حيث انتصر بإرادته الصلبة على السجَّان الصهيوني، ليعانق الحرّية على أرض الوطن.

وأعربت الحركة عن فخرها واعتزازها بالتضحيات والبطولات التي يصنعها أسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال الصهيوني، مجددة عهدها على المُضي في مسيرة الوفاء لهم بكل الوسائل، حتى تحريرهم جميعاً من ظلم السجّان.

ودعت حماس شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إلى مواصلة وتعزيز الفعاليات وحشد كل الطاقات، تضامناً ودعماً لقضية الأسرى العادلة، حتَّى انتزاعهم حريّتهم وتخلّصهم من ظلم الاحتلال الفاشي وظلام سجونه.

#حماس #ماهر يونس #سجون الاحتلال

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