الاحتلال يستهدف مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية "ميثاق" بقنابل الغاز

رام الله / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مقر مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية – بيت المقدس "ميثاق" في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة، بقنابل الغاز.

وقال عميد "ميثاق" المستشار خليل الرفاعي، إن قوات الاحتلال استهدفت مبنى "ميثاق" بوابل من قنابل الغاز، ما أدى إلى تحطم زجاج النوافذ.

وقال الرفاعي "إن هذا الاعتداء على ميثاق هو محاولة لإسكاتنا عن تعزيز الحقيقة الفلسطينية، وفضح زيف الرواية الإسرائيلية".

وأضاف: هذا الاعتداء يهدف إلى كسر إرادة شعبنا ومنع المؤسسات الوطنية من مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال، وهو محاولة فاشلة لم ولن تثنينا عن مواصلة دورنا في فضح زيف الرواية الإسرائيلية.

ودعا الرّفاعي المجتمع الدّولي ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف أمام واجباتها تجاه استمرار الاحتلال في الاعتداء على المؤسسات الوطنية الفلسطينية، والاعتداء على كلّ ما هو فلسطينيّ. وأكد أنه سيتم توثيق الجريمة لغايات الملاحقة القانونية.