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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 19 يناير 2023 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

- المحكمة العليا تلغي تعيين الوزير درعي

- 400 ألف شخص صوتوا لدرعي ليمثلهم بالكنيست وليس ليعين وزيرا 

- ضربة قاسية لأرييه درعي: نتنياهو ودرعي يبحثان عن حل لقرار المحكمة العليا 

- الأزمة الدستورية: المحكمة العليا والحكومة رأس برأس، وقضاة المحكمة لم يكترثوا بتهديدات الحكومة بتقليص صلاحياتهم 

- قادة حزب شاس أعلنوا أنهم لن يحلوا الحكومة وسيبقون مع الائتلاف الحكومي 

- نتنياهو يزور درعي ببيته بعد قرار المحكمة

- 10 قضاة من أصل 11 قرروا إلغاء تعيين درعي وزيرا وفقط واحد عارض ذلك 

- الرد على قرار المحكمة العليا: التسريع في قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا 

- ناحوم برنع يكتب: قضاة العليا يهاجمون والتهديدات لم ترعبهم 

* "معاريف":

- الغاء تعيين درعي وزيرا

- غضب في الجهاز السياسي بعد قرار العليا بأغلبية 10 من أصل 11 قاضيا شطب تعيين درعي  

- القضاة أكدوا: درعي وعد المحكمة باعتزال الحياة السياسية ضمن صفقة في ملف التهرب الضريبي لكنه تراجع بعد اصدار الحكم بحقه 

- الائتلاف الحكومي: سنعمل على تصليح الظلم بحق درعي قانونيا

- قرار المحكمة إثبات على استقلال الجهاز القضائي 

- وزير القضاء: قرار القضاة يعني رمي 400 ألف صوت إلى سلة المهملات 

- لبيد رسميا سيشارك في المظاهرة ضد الحكومة بتل أبيب: يجب وقف الجنون 

- وزير الاتصالات يهدد بإغلاق البث الرسمي 

* "هآرتس":

- لا حل آخر لنتنياهو سوى فصل درعي من الوزارة لأنه سيخاطر بالتنديد به على مستوى العالم 

- قضاة المحكمة العليا سيخسرون الكثير لكنهم يحاربون بكل قوة

- المحكمة العليا أدخلت نتنياهو بمعضلة شائكة وأرسلت له رسالة واضحة 

- توماس فريدمان يكتب في النيويورك تايمز: بايدن الشخص الوحيد الذي بإمكانه وقف نتنياهو 

- بعد قرار العليا: الحراسة المشددة لرئيسة المحكمة العليا استير حيوت من قبل "الشاباك" 

- الولايات المتحدة: نعارض تغيير الوضع القائم في القدس والبناء الاستيطاني 

#الصحف الإسرائيلية

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