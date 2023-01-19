فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت احرونوت":
- المحكمة العليا تلغي تعيين الوزير درعي
- 400 ألف شخص صوتوا لدرعي ليمثلهم بالكنيست وليس ليعين وزيرا
- ضربة قاسية لأرييه درعي: نتنياهو ودرعي يبحثان عن حل لقرار المحكمة العليا
- الأزمة الدستورية: المحكمة العليا والحكومة رأس برأس، وقضاة المحكمة لم يكترثوا بتهديدات الحكومة بتقليص صلاحياتهم
- قادة حزب شاس أعلنوا أنهم لن يحلوا الحكومة وسيبقون مع الائتلاف الحكومي
- نتنياهو يزور درعي ببيته بعد قرار المحكمة
- 10 قضاة من أصل 11 قرروا إلغاء تعيين درعي وزيرا وفقط واحد عارض ذلك
- الرد على قرار المحكمة العليا: التسريع في قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا
- ناحوم برنع يكتب: قضاة العليا يهاجمون والتهديدات لم ترعبهم
* "معاريف":
- الغاء تعيين درعي وزيرا
- غضب في الجهاز السياسي بعد قرار العليا بأغلبية 10 من أصل 11 قاضيا شطب تعيين درعي
- القضاة أكدوا: درعي وعد المحكمة باعتزال الحياة السياسية ضمن صفقة في ملف التهرب الضريبي لكنه تراجع بعد اصدار الحكم بحقه
- الائتلاف الحكومي: سنعمل على تصليح الظلم بحق درعي قانونيا
- قرار المحكمة إثبات على استقلال الجهاز القضائي
- وزير القضاء: قرار القضاة يعني رمي 400 ألف صوت إلى سلة المهملات
- لبيد رسميا سيشارك في المظاهرة ضد الحكومة بتل أبيب: يجب وقف الجنون
- وزير الاتصالات يهدد بإغلاق البث الرسمي
* "هآرتس":
- لا حل آخر لنتنياهو سوى فصل درعي من الوزارة لأنه سيخاطر بالتنديد به على مستوى العالم
- قضاة المحكمة العليا سيخسرون الكثير لكنهم يحاربون بكل قوة
- المحكمة العليا أدخلت نتنياهو بمعضلة شائكة وأرسلت له رسالة واضحة
- توماس فريدمان يكتب في النيويورك تايمز: بايدن الشخص الوحيد الذي بإمكانه وقف نتنياهو
- بعد قرار العليا: الحراسة المشددة لرئيسة المحكمة العليا استير حيوت من قبل "الشاباك"
- الولايات المتحدة: نعارض تغيير الوضع القائم في القدس والبناء الاستيطاني