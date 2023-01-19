رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

- المحكمة العليا تلغي تعيين الوزير درعي

- 400 ألف شخص صوتوا لدرعي ليمثلهم بالكنيست وليس ليعين وزيرا

- ضربة قاسية لأرييه درعي: نتنياهو ودرعي يبحثان عن حل لقرار المحكمة العليا

- الأزمة الدستورية: المحكمة العليا والحكومة رأس برأس، وقضاة المحكمة لم يكترثوا بتهديدات الحكومة بتقليص صلاحياتهم

- قادة حزب شاس أعلنوا أنهم لن يحلوا الحكومة وسيبقون مع الائتلاف الحكومي

- نتنياهو يزور درعي ببيته بعد قرار المحكمة

- 10 قضاة من أصل 11 قرروا إلغاء تعيين درعي وزيرا وفقط واحد عارض ذلك

- الرد على قرار المحكمة العليا: التسريع في قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا

- ناحوم برنع يكتب: قضاة العليا يهاجمون والتهديدات لم ترعبهم

* "معاريف":

- الغاء تعيين درعي وزيرا

- غضب في الجهاز السياسي بعد قرار العليا بأغلبية 10 من أصل 11 قاضيا شطب تعيين درعي

- القضاة أكدوا: درعي وعد المحكمة باعتزال الحياة السياسية ضمن صفقة في ملف التهرب الضريبي لكنه تراجع بعد اصدار الحكم بحقه

- الائتلاف الحكومي: سنعمل على تصليح الظلم بحق درعي قانونيا

- قرار المحكمة إثبات على استقلال الجهاز القضائي

- وزير القضاء: قرار القضاة يعني رمي 400 ألف صوت إلى سلة المهملات

- لبيد رسميا سيشارك في المظاهرة ضد الحكومة بتل أبيب: يجب وقف الجنون

- وزير الاتصالات يهدد بإغلاق البث الرسمي

* "هآرتس":

- لا حل آخر لنتنياهو سوى فصل درعي من الوزارة لأنه سيخاطر بالتنديد به على مستوى العالم

- قضاة المحكمة العليا سيخسرون الكثير لكنهم يحاربون بكل قوة

- المحكمة العليا أدخلت نتنياهو بمعضلة شائكة وأرسلت له رسالة واضحة

- توماس فريدمان يكتب في النيويورك تايمز: بايدن الشخص الوحيد الذي بإمكانه وقف نتنياهو

- بعد قرار العليا: الحراسة المشددة لرئيسة المحكمة العليا استير حيوت من قبل "الشاباك"

- الولايات المتحدة: نعارض تغيير الوضع القائم في القدس والبناء الاستيطاني